Podcast | ‘Dat Feyenoord een wedstrijd met grote cijfers zou winnen was vorig seizoen ondenkbaar’

Succes voor Feyenoord in de voorronde van Conference League. De ploeg won thuis met 5-0 van Elfsborg en lijkt al bijna zeker van de groepsfase. In de nieuwe AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff is dat het onderwerp van gesprek.

,,Slot heeft het goed voor elkaar’’, vertelt Wijffels als hij wordt geconfronteerd met een uitspraak van zichzelf vorig seizoen of Slot en Feyenoord. ,,Als er nou iemand een soort standbeeld verdient, dan is het Toornstra. Hij is er altijd. Niet de meest gepolijste voetballer. Maar hij pakt ballen af, doet verdedigend mee en is de man van de steekpass.’’

In de podcast bespreken Wijffels en Verhoeff ook het smetje: de rode kaart voor Bijlow. ,,Gaat dat gevolgen hebben voor hem bij Oranje? Hij doet veel dingen goed, maar je kan het tegen Noorwegen niet hebben. Zou een keeper van 30 dezelfde fout maken?’’

Vitesse speelde speelde gelijk in Brussel tegen Anderlecht. ,,Vitesse heeft het zelf gedaan. Zoveel domme gele kaarten na de 3-2 voorsprong. Ze hadden een prachtig resultaat kunnen halen.’’ Al was Anderlecht niet het grote Anderlecht van weleer. Wijffels: ,,Anderlecht is een echo uit het verleden.’’

Ook de tweede speelronde in de eredivisie komt aan bod en het uitblijven van een spits in Amsterdam. Ajax wacht met aantrekken van een spits. Is dat tactiek van technisch directeur Marc Overmars? ,,Je moet een hele duidelijke strategie hebben nu. Wie wil ik? En dat je ervoor kiest om in de laatste week van augustus die speler te halen. Het is een beetje speculeren.’’

