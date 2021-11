Podcast | ‘De RvC van Feyenoord hijgt in de nek van de directie’

Bij Oranje geen grote blessuregevallen in de selectie, ook al is het november, maar het coronaspook is wel aanwezig in het voetbal. Zo zagen de Duitsers spelers in quarantaine geplaatst worden na een positieve test. Wat betekent dat voor het betaalde voetbal de komende maanden? ,,Corona kan zeker een punt worden als de selecties niet volledig gevaccineerd zijn. Als een kwart van de spelers geen prik heeft gehad, dan kan dat een seizoen beïnvloeden. Er zullen ongetwijfeld selecties zijn waar niet iedereen gevaccineerd is.”

Gouka sprak voor AD Sportwereld met de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk , die is uitgenodigd door Arsène Wenger om te praten over een WK elke twee jaar. ,,Van Dijk vond een WK om de vier jaar spelen wel charme hebben. Het wordt tijd om te denken aan de gezondheid van de spelers, vond hij. En daar heeft Van Dijk wel een punt.”

Feyenoord in de ban van RvC

Dennis te Kloese moet de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord worden. Hij heeft deze week in Nederland gesprekken met diverse geledingen van de Rotterdamse club, nadat de RvC hem heeft benaderd. ,,Dat is eigenlijk een controlerend orgaan, maar bij Feyenoord bepalen ze grotendeels het beleid. Zeker als er geen directie is. Je weet bij veel clubs niet wie er in de RvC zitten, bij Feyenoord wel. Ze hijgen in de nek van de directie. Jan de Jong wilde dat niet en vertrok. En bij Mark Koevermans leek hetzelfde aan de hand. In een ideale situatie leunt de RvC achterover en geven ze af en toe hun mening.”