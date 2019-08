Podcast | ‘Eigenlijk zouden ze Feyenoord tijdelijk moeten opheffen’

VIDEO Fraser is even ziek van gelijkspel in De Kuip

4 augustus Trainer Henk Fraser van het gepromoveerde Sparta Rotterdam had vantevoren niet verwacht dat hij even ziek zou zijn van een gelijkspel tegen Feyenoord (2-2) in De Kuip. ,,Maar dat was ik wel”, zei hij. ,,We waren wel heel dichtbij een mooie overwinning.”