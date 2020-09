Podcast | ‘Er zijn nog een hoop problemen op te lossen bij Feyenoord’

In de 8ste aflevering van de AD Voetbalpodcast dit seizoen praten Mikos Gouka, Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou over systeemkeepers, half volle stadions en effect ervan op spelers, het spel van Feyenoord, via WhatsApp afmelden voor een wedstrijd en de keuze van de KNVB voor Frank de Boer.