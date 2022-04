Podcast | 'Feyenoord en Ajax allebei gebaat bij duidelijkheid’

Feyenoord speelt voorlopig niet in een nieuw stadion. De Rotterdamse club trekt de stekker uit de nieuwbouwplannen zo werd donderdag duidelijk. ‘Iedereen was wel gebaat bij duidelijkheid in Rotterdam’, reageert Inan. ‘Het speelt al een jaar of tien. Het is zonde van de tijd, moeite, energie en geld. Of het ze terugwerpt? Je zult De Kuip zo snel mogelijk in een nieuw jasje moeten zetten en op het sportieve inzetten.’

En duidelijkheid kwam er ook in Amsterdam. Al was het niet heel verrassend: Ten Hag wordt manager van Manchester United. ‘Net als bij Feyenoord is de duidelijkheid bij Ajax over Ten Hag ook goed. Hij kan de spelers inlichten en zich richten op die laatste wedstrijden. Alles valt of staat wel met het resultaat dit weekend tegen NEC. Ajax heeft net de bekerfinale verloren. Lopen ze weer averij op, dan kan het gevoel ontstaan dat ze alles gaan vergooien. Aan de andere kant, winnen ze dan hebben ze het gevoel van een titelkandidaat weer te pakken misschien.’

Met de overgang van Ten Hag is het voor het eerst in jaren weer dat een Nederlandse trainer vanuit de Eredivisie gelijk een topclub gaat trainen. Zijn prestaties kunnen ook belangrijk zijn voor de carrières van andere Nederlandse trainers. ‘‘Ik zie Ten Hag wel als vaandeldrager van het Nederlandse trainersgilde. Als hij succesvol is bij United kan dat deuren openen om weer eens naar een Nederlandse trainer te kijken bij topclubs.’

Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren.

