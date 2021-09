Podcast | ‘Feyenoord is PSV als team niet voorbij, PSV heeft meer kwaliteit’

Getergd AZ wint eindelijk weer eens en klimt uit gevarenzo­ne

26 september Na vier nederlagen in vijf duels heeft AZ eindelijk weer eens kunnen winnen in de eredivisie. De nummer van vorig seizoen was getergd door de recente nederlagen in Overijssel tegen Heracles en FC Twente en ging in Alkmaar al direct goed van start tegen Go Ahead. De vroege voorsprong mondde uit in een ruime 5-0 overwinning die goed zal zijn voor het gemoed.