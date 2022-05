Podcast | ‘Feyenoord moet oppassen: geen spelers een contract geven uit dankbaarheid voor wat ze hebben gedaan’

Feyenoord slaagde er niet in de eerste Conference League te winnen. In de finale was AS Roma met 1-0 te sterk. In de AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff na over dat duel met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka, beiden vanuit Tirana. En ze kijken ook naar de toekomst van Feyenoord. De lessen van de Conference League.

,,Deze finale was een typische anticlimax-wedstrijd”, blikt Mososu terug op het duel. ,,De opbouw is een polonaise van euforie en dan paf is het voorbij. In een finale moet je top zijn als team. Een aantal spelers van Feyenoord haalde niet het niveau dat je moet halen.”

De voorspelling van José Mourinho aan zijn spelers kwam uit. Bij een voorsprong zou AS Roma het niet meer weggeven. Feyenoord moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Toch is er wel genoeg om mee te nemen richting de toekomst en de transferzomer. Moet je verder met deze spelersgroep of is het tijd voor vernieuwing? ,,In 2017 stond Martin van Geel na het landskampioenschap klaar met een nieuw contract voor de spelers”, vergelijkt Mikos Gouka de situatie met nu. ,,Alleen je moet ervoor oppassen voetballers een contract te geven uit dankbaarheid voor wat ze hebben gedaan. Soms moet je ook denken: ze hebben ons goed geholpen, maar we kijken verder. Een leuk seizoen bij Feyenoord moet niet resulteren in een contract voor vier jaar. Om er vervolgens achter te komen dat hij zijn beste jaar heeft gehad.”

,,Ik denk wel dat het nodig is om de lat komend seizoen wat hoger proberen te leggen”, vult Mossou aan. ,,In de breedte houdt het niet over. Dat zag je in deze finale. Als je Slot het gereedschap wilt geven om een nieuwe stap te zetten, moet je doorselecteren.’

