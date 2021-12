Podcast | ‘Jahanbakhsh is de Feyenoord-aankoop die tegenvalt’

Voorafgaand aan de bekerwedstrijden werd al gewaarschuwd: FC Twente is geen eenvoudige wedstrijd voor Feyenoord. De Rotterdammers werden na verlenging uitgeschakeld in Enschede. Terwijl Ajax en PSV geen problemen kenden in het bekertoernooi. Etienne Verhoeff praat met Sjoerd Mossou over de bekerwedstrijden en de crisis in Utrecht.

Na afloop van de verloren wedstrijd kwam Feyenoord-trainer Arne Slot weer met het verhaal over de vele gemiste kansen voor de Rotterdammers. ,,Het is gegeven dat Feyenoord te veel kansen nodig heeft om te scoren. Dat baseert Slot op lastige statistieken als expected goals. Bovendien was dit een bekerduel en de wedstrijd van Lars Unnerstall’’, reageert Mossou. ,,Slot moet wel oppassen die woorden niet te veel te gebruiken. Het gevaar kan zijn dat het in de koppen van de spelers komt dat ze moeizaam tot scoren komen.’’

In de competitie scoren Til, Linssen en Sinisterra geregeld. Maar een andere aanvaller, Jahanbakhsh, kwam in veertien eredivisiewedstrijden tot één goal. ,,In deze fase van het seizoen had hij zeven goals moeten maken. Ook op basis van zijn verleden bij AZ. Hij is eigenlijk de enige aankoop die een beetje tegenvalt. Van hem werd het meest verwacht, maar tot nu toe is er het minst van terecht gekomen.’’

Crisis

En dan komt FC Utrecht aan bod. Want het is crisis in de Domstad na de bekeruitschakeling tegen NAC Breda. ,,Het verraste me een beetje de hele situatie daar. Hake stond er goed op. Zeker door de manier van spelen. De buitenwacht vond Hake maar een saaie duikelaar, in werkelijkheid was iedereen te spreken over zijn vakmanschap. Ook de spelers. Dan zou het jammer zijn als het omvalt. Want het is inmiddels wel een zorgwekkende reeks.’’

Dus haalt ie de kerst? Dat hoor je in de podcast zelf.

Verder bespreken ze de rustige avondjes voor PSV en Ajax. Maar ook de opstelling van Fortuna Sittard. Is het nou zo logisch om met een b-team tegen PSV aan te treden? Daarnaast blikken Mossou en Verhoeff vooruit naar de Klassieker dit weekend en het fenomeen ‘De Laatste Training’.

