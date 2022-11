Podcast | ‘Lange winterstop komt PSV niet goed uit, Ajax wel’

,,Ik denk dat Ajax het beter heeft getroffen in de Europa League dan PSV’’, reageert Gouka op de Europa League loting. ,,Union Berlin doet het nu goed, is moeilijk te kloppen. Maar er spelen Nederlandse subtoppers in de basis die goed in het systeem passen. Er lopen geen topspelers rond en individueel heeft Ajax meer kwaliteit. Sevilla doet het ook niet goed nu en staan zeventiende, maar daar lopen wel goede spelers rond.’’

Al benadrukt Gouka ook dat de volgende ronde pas in februari is. In de tussentijd kan er nog veel gebeuren. Van blessures tot transfers. Bovendien heeft Ajax tijd om de komende weken herstelwerkzaamheden uit te voeren. ,,De winterstop van zes weken komt Ajax veel beter uit dan PSV. Ajax zit echt in een moeilijk fase. Die spelers die nu chagrijnig rondlopen komen zo meteen in een hele andere omgeving. Misschien komen ze wel herboren terug. Dat is veel beter dan dat ze nog weken in deze situatie bij Ajax zitten. En PSV heeft het net op de rit. Die hadden wel even doorgebeld.’’