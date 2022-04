Podcast | ‘Marseille zal niet onder de indruk zijn van een dampende Kuip’

Opinie Spar­ta-top dermate in paniek dat ze via een slinkse omweg Henk Fraser aan de kant zetten

Het nieuws dat Henk Fraser (55) met zachte hand is weggestuurd bij Sparta komt niet onverwacht. Het moment wél. Blijkbaar is de directie van de club in paniek geraakt nadat alle concurrenten van de Rotterdamse club hun wedstrijden dit weekeinde wonnen. Het is tekenend voor de chaos op de burelen in Spangen. De positie van algemeen directeur Manfred Laros is onhoudbaar geworden.

25 april