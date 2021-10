Podcast | ‘Ten Hag tien jaar bij Ajax zou ik toejuichen’

Feyenoord ook zondag mogelijk zonder Senesi, maar Slot is tevreden over vervanger

22 oktober De Argentijnse verdediger Marcos Senesi van Feyenoord is voor de uitwedstrijd zondag tegen SC Cambuur nog een twijfelgeval. Hij ontbrak donderdagavond in de gewonnen Europese thuiswedstrijd tegen FC Union Berlin (3-1) wegens ziekte. Het is nog de vraag of hij tijdig is hersteld om in Friesland te kunnen aantreden.