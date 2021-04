Podcast | ‘Willy van der Kuijlen was de Johan Cruijff van het zuiden’

Gudde verbaast zich over uitspraken Henk de Jong: ‘Wat wil hij hiermee bereiken?’

16 april KNVB-directeur Eric Gudde is verbaasd dat Henk de Jong het ‘onverstandig’ zou vinden als hij de kampioensschaal overhandigt aan Cambuur. ,,Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club’’, zegt Gudde in een reactie op de woorden van de trainer van Cambuur, eerder vandaag.