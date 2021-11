Podcast | ‘Zaak Promes kan voor Ajax financiële gevolgen hebben’

De vervolging van Quincy Promes, de voorhoede van PSV, de nieuwe trainer van PEC en het gebrek aan geld in Barcelona zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Vandaag bespreekt presentator Etienne Verhoeff het nieuws met Johan Inan.

,,De zaak Promes kan flinke financiële gevolgen hebben voor Ajax’, vertelt de Ajax watcher van het AD. ,,De Amsterdamse club doet nooit mededelingen over transfers, maar de directeur van Spartak Moskou heeft al laten weten dat de transfersom van 8,5 miljoen euro in delen wordt betaald. En bij een veroordeling van Promes vervallen de delen die nog open staan. Maar dat het OM nu met poging tot doodslag komt als vervolging verbaast me wel. Ik had eerder gedacht zware mishandeling.’’

Volledig scherm Quincy Promes. © Pim Ras Fotografie

In de eredivisie hebben we dit weekend een debutant: Dick Schreuder. Hij was in het verleden hoofdtrainer bij Katwijk en Barneveld en verder assistent in het betaald voetbal. Nu gaat hij aan de slag als trainer van PEC Zwolle. ,,De keuze voor Schreuder lijkt me er een voor de lange termijn in plaats van een schokeffect. Mocht PEC Zwolle degraderen dan hebben ze ook de trainer voor volgend seizoen zitten. ‘’

De wedstrijd van de week is PSV-Vitesse. Al is de vraag met welke spelers de Eindhovenaren gaan spelen. ,,,Nu die hele voorhoede geblesseerd is, is het misschien een geluk dat Schmidt jongens als Doan en Bruma al eerder heeft laten invallen. Ze hebben wel ritme onder hem opgedaan.‘’

Verder komt aan de orde dat Ten Hag liever geen pauze in het seizoen wilde hebben en bespreken ze de situatie in Barcelona waar een 38-jarige als verlosser werd binnengehaald.

Beluister de hele voetbalpodcast via AD Sportwereld of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media