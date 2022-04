Politie houdt verdachte (31) aan voor mishandeling FC Twente-speler Vaclav Cerny

De vreugde bij Heracles over het punt tegen FC Twente werd gisteravond overschaduwd door het gedrag van een deel van het thuispubliek. Vaclav Cerny kreeg bij een opstootje zelfs een klap van een toeschouwer. De politie hield de man - een 31-jarige Almeloër - niet veel later aan op verdenking van mishandeling.

„De sfeer hoorde bij een derby, maar we moeten af van die uitwassen”, sprak FC Twente-trainer Ron Jans. „Het kan niet zo zijn dat Vaclav een klap krijgt en er tijdens de wedstrijd aan het doelnet wordt getrokken. Dat is ongehoord.”

Daarnaast werd er ook veelvuldig met bier gegooid. „Volgens mij doen ze dat tegenwoordig al op verjaardagen, want dit gebeurt niet alleen bij Heracles natuurlijk”, aldus Jans. „Met dat bier heb ik niet zo’n probleem”, aldus doelman Lars Unnerstall. „Maar met aanstekers en dat soort dingen gooien moeten ze gewoon laten, dat kan echt niet. Die harde dingen, dat moet niet.”

Excuses

Heracles-directeur Rob Toussaint bood Vaclav Cerny zijn excuus aan, nadat hij een klap kreeg van een Almelose supporter. „Dit kan echt niet en is een grote smet op de avond. We gaan snel uitzoeken wie het is geweest, dit tolereren we natuurlijk niet”, reageerde Toussaint na het gelijkspel. „Dit kan niet en dit mag niet.” De directeur bood meteen zijn excuses aan de speler aan.

Volledig scherm Het ging er soms ruig aan toe bij Heracles tegen FC Twente. © Pro Shots / Ron Jonker

Aangehouden

De politie Overijssel liet vlak na de wedstrijd weten dat het drie aanhoudingen verrichte rond de derby. Een iemand werd aangehouden voor het gooien van vuurwerk, de ander voor belediging van agenten en een 31-jarige Almeloër voor het slaan van een speler van FC Twente. Hij zit vast op verdenking van mishandeling.

De speaker van Heracles moest tijdens het duel meerdere keren handelend optreden. Scheidsrechter Van der Eijk dreigde het duel ook stil te leggen. Het strafschopgebied lag in de eerste helft bezaaid met plastic ‘bierglazen’. Het was voor het eerst sinds tijden dat het vak achter het doel weer een staantribune was. In de voorbije wedstrijden was het vanwege de veiligheid een zitvak geworden.

Bij FC Twente was er na afloop veel kritiek op de jonge arbiter. „Hij had totaal geen controle”, aldus Ramiz Zerrouki. „Ook apart was dat hij vier minuten blessuretijd bijtelde terwijl dat er minimaal acht hadden moeten zijn”, sprak Jans, die overigens toegaf dat Heracles het punt dik verdiende.