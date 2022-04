Poll | Gaat Feyenoord zich voor het eerst sinds 2002 plaatsen voor een Europese finale?

Podcast | ‘Ik hoor vrolijke verhalen over Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax’

De halve finales in de Champions League worden gespeeld. Heeft Hugo Borst een favoriet voor de eindzege? Etienne Verhoeff bespreekt het met hem in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Net als het werk van Arne Slot, trainer van het jaar in Nederland, bij Feyenoord (,,Daar zou een camera op moeten staan”). Ook wordt er gesproken over Klaas-Jan Huntelaar, de nieuwe td van Ajax?

