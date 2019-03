Poll | PSV of Ajax: wie wordt kampioen van de eredivisie?

Poll Poll | Welke club eindigt derde in de eredivisie?

16:35 Feyenoord ging in de absolute slotfase onderuit tegen FC Utrecht. De strijd om de derde plek is daarmee volledig open. De nummer drie van de eredivisie mag volgend seizoen in de derde kwalificatieronde van de Europa League instromen. Maar welke ploeg pakt dat ticket? Laat het weten in onderstaande poll!