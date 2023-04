Poll | Wie wint de KNVB Beker?

Panenka | ‘Bassey is een spookrij­der eersteklas, je weet dat je een wedstrijd verliest door hem’

Het is weer maandag! Hoog tijd voor de mooiste voetbalshow van Nederland, waarin vandaag Hidde van Warmerdam en de teruggekeerde Sjoerd Mossou terugblikken op het eredivisieweekend. Vandaag praat het duo over het fenomeen ‘provocerend juichen’, de strijd om plek 16 en het gedrag van Sparta-assistent Jeroen Rijsdijk. De twee analyseren ook samen met Aad de Mos PSV-Ajax, waar Calvin Bassey symbool staat voor het ‘kleuterige’ Ajax. ,,Calvin Bassey is een spookrijder eersteklas, je weet dat je een wedstrijd verliest door hem.”