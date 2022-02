Portugese media: ‘Ajax was aanvallend een wolf, verdedigend een lammetje’

,,Recht om te dromen", zo valt er te lezen op de voorpagina van het Portugese A Bola. Volgens de krant accepteerde Benfica de superioriteit van Ajax om vervolgens daar goed op te anticiperen. ,,De Nederlanders begonnen zelfverzekerd, snel, gedurfd en krachtig, maar na rust keerde Benfica terug op het veld als een team. Vastberaden om de bal snel terug te veroveren waardoor Ajax hard aan het werk moest.”

Hetzelfde medium vond dat Benfica in de tweede helft overheerste: ,,Benfica was na rust superieur met een verdiende gelijkmaker als gevolg.” Ook O Jogo vond dat: ,,Benfica reageerde sterk op twee achterstanden en speelde alsnog gelijk.”

Record sprak van een geweldige voetbalwedstrijd in Estádio da Luz. ,,De roden droegen hun Europese galakostuum en toonden zich opgewassen tegen twee keer een achterstand. Benfica wist een Ajax te stoppen dat met vertrouwen bij de wedstrijd arriveerde. In de tweede helft was Benfica gezaghebbend en dat leverde een verdiend gelijkspel op. Alles wordt beslist in Amsterdam.”

Datzelfde Record zag wel een afwachtende houding bij Ajax: ,,Mogelijk in de veronderstelling dat ze dit gelijkspel in Amsterdam zullen oplossen nam Ajax een ​​afwachtende houding aan, ook vanwege het sterker wordende Benfica.”

Volgens Publico heeft Benfica ineens weer iets gevonden om voor te spelen. De Portugese club staat in de competitie immers al twaalf punten achter koploper FC Porto en ook in het Portugese bekertoernooi is Benfica al uitgeschakeld: ,,De ploeg kan nog steeds indruk maken. Benfica slaagde erin een krachtige formatie uit Nederland te stoppen die in Europa onverslaanbaar was. Ajax was aanvallend een wolf, verdedigend een lammetje. Het was al bekend hoeveel ruimte Ajax blootgeeft met hun aanvallende spel en dat was in de tweede helft te zien. Toen gaf Benfica de bal aan Ajax en werd het gevaarlijk. Ajax had een comfortabelere voorsprong kunnen hebben, maar Benfica reïncarneerde, al dan niet met toestemming van Ajax, en slaagde er uiteindelijk in om Ajax terug te dringen.”

Nélson Veríssimo, coach van Benfica, was tevreden over de prestatie, maar niet over het resultaat. ,,We wilden winnen. Er waren twee teams die speelden om te winnen, met veel intensiteit. Ik wil de spelers feliciteren, zowel voor de kwaliteit als de getoonde inzet. Het publiek steunde ons vanaf de eerste minuut", aldus de coach, die zag dat zijn ploeg niet in paniek raakte na twee keer een achterstand.

,,Het team verloor nooit de verdedigende organisatie. We weten wat we beter hadden kunnen doen en hiermee willen we door. Ik geloof dat we met vertrouwen naar Amsterdam gaan. We speelden tegen een tegenstander die een perfecte groepsfase had, eerste in de competitie staat en volop individuele kwaliteit heeft. Uiteindelijk wordt het 50/50.”

