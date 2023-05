Positie ‘onzekere’ Jasper Cillessen onder druk bij NEC: onduidelijk of doelman basisplaats behoudt

Quinten Timber net op tijd terug om met Feyenoord de titel te pakken: ‘Mooi dat de schaal in de familie blijft’

Broer Jurriën pakte twee landstitels met Ajax, al praat hij zelf over drie. Feyenoorder Quinten beleeft zondag tegen Go Ahead Eagles misschien zijn vuurdoop als landskampioen nu hij is verlost van lang blessureleed.