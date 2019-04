Potentie vs. blunders: ‘Ik denk dat stap naar Ajax te vroeg is’

Ondanks zijn grillen ziet Hiele veel potentie in de jongeling. De 60-jarige Rotterdammer begrijpt dan ook de interesse van Ajax in de goalie. Maar die stap is alleen verstandig als hij daar aan spelen toekomt, weet hij. ,,Voor een keeper is het ontzettend belangrijk om veel te spelen. Het kan zo een jaartje of drie, vier duren, tot hij een goed niveau bereikt. Bij een topclub als Ajax staat winnen meer centraal dan ontwikkelen. Maar kijk naar Andre Onana, hem hebben ze ook op jonge leeftijd aangetrokken en ook hij maakt zo nu en dan nog een minder goede actie. Hij heeft de tijd gekregen van Ajax om zich te ontwikkelen.”



Als Scherpen bij Ajax wil slagen, moet hij wel stabieler worden, vindt Hiele. ,,Persoonlijk denk ik dat de stap misschien nog wat te vroeg is. Als hij bij Ajax als tweede doelman wordt gehaald of in een beloftenelftal moet spelen, kan dat funest zijn voor zijn ontwikkeling. Daar hebben beide partijen niks aan. Het is belangrijk dat hij op een hoog niveau blijft trainen en zeker aan spelen toekomt. Desnoods moet Ajax hem uitlenen.”