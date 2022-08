Prachtig maar zwaar affiche voor FC Twente in mogelijke play-offronde, AZ loot gunstiger

Aad de Mos: ‘Als Ajax de eerste goal maakt tegen PSV, kan het zo 5-0 worden’

Met het mooie zomerweer had het voetbalseizoen best iets later mogen beginnen van Aad de Mos, maar de voetbalfanaat kijkt desondanks enorm uit naar het komende Supercupweekend. Met natuurlijk de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Ajax, maar ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk is de eerste prijs van het seizoen op te halen. De Mos neemt ons mee in zijn glazen bol.

29 juli