Precies 15 jaar terug: dé wissel

Nederland – Tsjechië, 19 juni 2004 in Aveiro, Portugal, tweede duel in de groepsfase van het EK.

Arjen Robben is in bloedvorm. Hij bereidt zowel de 1-0 van Wilfred Bouma als de 2-0 van Ruud van Nistelrooy voor. De vleugelaanvaller is niet te stuiten. De verbazing in het stadion is groot als in de 58ste minuut langs de zijlijn het bord omhoog gaat is met nummer 19. Het rugnummer van Robben, de uitblinker. Die verlaat ontredderd het veld. Hij kan het niet geloven. Middenvelder Paul Bosvelt komt erin. Het staat dan 2-1. De defensieve tactiek leidt tot niks: Oranje verspeelt de voorsprong en verliest met 2-3.



Advocaat krijgt het hele land over zich heen. Voetbalanalyticus Jan Mulder zegt op de televisie dat Advocaat moet worden ‘gestenigd’. Ironisch bedoeld natuurlijk, maar dat ontgaat veel kijkers. Er ontstaat een nationale rel waar zelfs minister-president Jan-Peter Balkenende zich mee bemoeit. ,,Het gaat wel om mensen, laten we normaal blijven doen tegen elkaar.’’