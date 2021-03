Privéjet of trein: zo komen Wijnaldum & co ondanks vliegverbod naar Oranje

Het vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland is deze week verlengd tot 1 april. Ook de eerste interlands van Oranje in 2021 vallen er nu onder. Krijgt de KNVB internationals van Engelse clubs straks wel naar Zeist voor wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar?

Door Maarten Wijffels



Op 24 maart trapt het Nederlands elftal het nieuwe interlandjaar op gang met een wedstrijd tegen Turkije. Dat duel wordt het eerste groepsduel in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022. Eerder in die week verzamelt Oranje in Zeist, met daarbij normaal gesproken ook spelers als Georginio Wijnaldum, Donny van de Beek, Tim Krul, Joël Veltman en Steven Bergwijn. Allemaal staan ze bij Engelse eerste - en tweede divisieclubs onder contract.

De KNVB bekijkt momenteel de opties om vanuit Engeland naar Nederland te reizen en vooralsnog lijkt er geen probleem. Een vliegverbod is nog iets anders dan een reisverbod. Daarnaast is vliegen vanuit Engeland op landen als België en Frankrijk wel mogelijk.

Vrouwenteam

Wijnaldum en anderen zouden bijvoorbeeld met een privévlucht van Liverpool, Manchester of Londen naar Brussel kunnen, en na een korte tussenlanding dan door naar Amsterdam. Een alternatief kan zijn om de trein te nemen door de Kanaaltunnel. Die laatste optie paste de KNVB recent toe bij Engelse internationals van het Nederlands vrouwenteam. De reis per trein kan wel lastig zijn als clubs op zondagavond nog laat in actie komen en internationals zich op maandagmorgen moeten melden in Zeist.

Nederland speelt de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije op woensdag 24 maart in Istanboel. Op 27 maart is de tweede wedstrijd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam tegen Letland. De interlandperiode in het voorjaar wordt op dinsdag 30 maart afgesloten met Gibraltar - Nederland.

Topsporters mochten sowieso al naar het buitenland zonder bij terugkeer veertien dagen in quarantaine te moeten verblijven. Ze vallen onder een speciale regeling.

De Nederlandse regering wil met het verbod op passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk voorkomen dat mutaties van het coronavirus worden verspreid. Het vliegverbod geldt ook voor Zuid-Amerikaanse landen en voor Zuid-Afrika.

