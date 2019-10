Programma en standen in EK-kwalificatie

Ook Dumfries smaakmaker bij PSV: rechtsback is onuitputte­lij­ke krachtbron die alles lijkt te verteren

6:35 Gaat het over PSV, dan gaat het de laatste tijd veel over de slagvaardigheid voorin. Achterin is Denzel Dumfries (23) ook bezig aan een zeer sterke periode in Eindhoven.