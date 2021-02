Promes neemt afscheid van Ajax: ‘De waarheid komt uiteindelijk boven water’

Quincy Promes speelde pas sinds de zomer van 2019 bij Ajax, dat hem voor 17 miljoen euro overnam van Sevilla. Het was volgens de international niet de bedoeling Amsterdam al na anderhalf jaar weer te verlaten: ,,Ik zag mij eerlijk gezegd nog niet vertrekken. Ik ging van clubtopscorer naar wisselspeler. Iedere speler heeft er moeite mee om dat een plekje te geven. Dan kijk je of het niet verstandig is om verder te kijken. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid. Gezien de omstandigheden komt Spartak op een goed moment.”



In totaal speelde Promes 53 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 6 assists. ,,Ik kon doelpunten maken in het stadion waar ik ballenjongen ben geweest. Dat gevoel is bijna niet te beschrijven. De cirkel was rond. Ik heb hier heel mooie momenten meegemaakt en ben vooral dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om me te laten zien. Het is mooi dat ik terug kan kijken op een mooie periode. Uit het oog, maar niet uit het hart.”