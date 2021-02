Promes onderweg naar Rusland: aanvaller tekent voor 3,5 jaar

Door Johan Inan Eind januari naderden Ajax en Spartak Moskou al een akkoord over een transfer van Promes, maar de transfer liep flinke vertraging op door het feit dat de 29-jarige aanvaller wordt verdacht van een steekincident. Beide clubs willen niet met de financiële gevolgen blijven zitten, mocht Promes nog veroordeeld worden, en dus werd er verder onderhandeld over clausules in het contract van Promes. Promes stapt woensdagmiddag op het vliegtuig naar Rusland om de deal af te ronden. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van anderhalf jaar tussen Ajax en de Oranje-international. Promes kwam in de zomer van 2019 voor bijna zestien miljoen euro over van Sevilla, dat een jaar eerder 21 miljoen euro had betaald aan Spartak Moskou.

Vanaf zijn overstap van FC Twente naar Spartak groeide Promes in vier jaar tijd uit tot een absolute uitblinker in Moskou. In het seizoen 2017/18 werd de Nederlandse aanvaller topscorer van de Russische competitie met vijftien doelpunten. Een jaar eerder kroonden Promes en consorten zich tot Russisch landskampioen. Ook werd hij in 2017 verkozen tot Voetballer van het Jaar in Rusland.



Op 31 januari zat Promes voor het laatst bij de Ajax-selectie voor het eredivisieduel met AZ. Hij bleef toen de hele wedstrijd op de bank. Bij competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam zat Promes al niet meer bij de Ajax-selectie, net als bij de bekerwedstrijd tegen PSV en het Europa League-duel met Lille. ,,Quincy is nog lid van de selectie, maar hij heeft de wens om naar Spartak te vertrekken en daarom hebben we besloten hem buiten de selectie te laten. Als het niet doorgaat, blijft hij onderdeel van de selectie, want we zijn hartstikke blij met hem", zei Ajax-coach Erik ten Hag eerder.



Maar de deal gaat, als alle formaliteiten succesvol worden afgerond, dus wel door. Het aantal duels voor Ajax blijft voor de 47-voudig international zodoende beperkt tot 53. Daarin was Promes 22 keer trefzeker. De Amsterdammers hebben met het huren van Oussama Idrissi al wel geanticipeerd op het vertrek van Promes.