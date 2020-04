Promotie Cambuur was voor 99,5 procent zeker, degradatie RKC nóg duidelijker

Bijna niets stond SC Cambuur nog in de weg om te promoveren naar de eredivisie. Het coronavirus gooide roet in het eten van de Leeuwarders, die een exceptioneel hoge kans hadden om terug te keren op het hoogste niveau. Voor eredivisie-hekkensluiter RKC was de kans op handhaving juist nóg miniemer.

Databureau Hypercube simuleerde het restant van de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie 10.000 keer op de computer, waaruit bleek dat SC Cambuur in 99,5 procent van de gevallen promotie naar de eredivisie afdwong. De Friezen bezetten met nog negen speelronden te gaan de koppositie in de eerste divisie met 66 punten. De voorsprong op nummer drie FC Volendam bedroeg elf punten. Dat Cambuur kampioen zou worden, was voor 79 procent zeker. Ook de tweede plaats was dit seizoen voldoende geweest, aangezien twee ploegen direct zouden promoveren. De Graafschap stond met 62 punten op de tweede plaats.

En dus was het zeer waarschijnlijk dat Cambuur het plekje van RKC over zou nemen in de eredivisie. Voor de hekkensluiter met vijftien punten was handhaving een utopie: dat de Waalwijkers erin zouden blijven, kwam slechts in 0,15 procent van de gevallen voor. RKC zou voor 99,85 procent zeker zijn gedegradeerd. De achterstand op de ‘veilige’ zestiende plaats, die clubs veroordeelt tot het spelen van nacompetitie, bedroeg met nog acht wedstrijden te spelen elf punten. Volgens de modellen zou ADO Den Haag de tweede degradant zijn.

Landskampioen

Ook bovenin voorspelde Hypercube weinig spanning. Hoewel Ajax en AZ negen duels voor het einde beide 56 punten hadden behaald, was de kans groot dat Ajax voor de 35ste keer in de historie landskampioen zou worden. Ruim 83 procent, om precies te zijn. Voor AZ was die kans aanzienlijk lager, namelijk 14,16 procent. Het verschil tussen Ajax en AZ zou uiteindelijk zes punten bedragen, terwijl Feyenoord met tien punten achterstand op de koploper derde zou eindigen.