Promotiekoorts in Emmen: alleen barman Henk predikt geen nuchterheid

Danny Makkelie fluit bekerfina­le tussen Ajax en PSV

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zondag in De Kuip de leiding over de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De KNVB wees Makkelie aan voor het duel tussen de nummers 1 en 2 van de eredivisie. De 39-jarige arbiter mocht in 2017 voor het eerst de bekerfinale fluiten. Vitesse won de KNVB-beker toen door AZ met 2-0 te verslaan.

11 april