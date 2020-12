PSV beloont stormachtige ontwikkeling Gakpo met nieuw contract tot 2025

Dat maakt de Eindhovense club bekend op de officiële kanalen. Gakpo is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De buitenspeler was in alle competities al zevenmaal trefzeker. De rechtspoot maakte op negentienjarige leeftijd zijn debuut namens PSV en groeide langzaam naar een basisplaats toe. Vorig seizoen was hij de laatste weken van de afgebroken competitie al basisspeler. Ook dit seizoen onder Roger Schmidt is hij vaste waarde.

,,Dit nieuwe, langlopende contract heeft Cody zelf afgedwongen”, reageert technisch manager John de Jong. ,,Het is niet de eerste keer dat we zijn contract openbreken. We hebben er vertrouwen in dat hij van nog grotere waarde voor het elftal gaat zijn. Keer op keer is Cody in zichzelf blijven investeren. Het resultaat daarvan zien we wekelijks op het veld.”



De geboren Eindhovenaar debuteerde in 2018 voor PSV. Dit seizoen is de aanvaller al goed voor zeven doelpunten en twee assists in elf optredens. ,,Ik merk dat ik steeds belangrijker voor PSV word”, zegt Gakpo. ,,Dat maakt me trots. Dit is mijn club en ik ben blij met de kansen die ik hier krijg. Ik voel vertrouwen en dat wil ik op het veld terugbetalen. Mijn doel is helder: ik wil nog beter worden en prijzen winnen met PSV.”