PSV bereikte laatste vier jaar slechts één keer de kwartfinale, ADO moet oppassen voor Broja

MVV - Excelsior (16.30 uur)

• De eerste wedstrijd van de achtste finale is een duel tussen de nummers 17 en 15 van de Keuken Kampioen Divisie. Voor MVV is dat, gezien de historie, geen makkelijke wedstrijd. De Limburgers wonnen in deze eeuw slechts drie van de 21 ontmoetingen met Excelsior (allen in de eerste divisie) en vijf keer werd het gelijk. Ook in de competitie wonnen de Rotterdammers dit jaar al met 2-0 door goals van Julian Baas en Elías Már Ómarsson, die op 17 goals na 19 duels staat. In de laatste vier wedstrijden scoorde hij echter niet meer. Inmiddels is de IJslandse spits gepasseerd door Cambuur-spits Robert Mühren (18 goals).

• MVV bereikte de achtste finales zonder een wedstrijd te hebben gespeeld. In de eerste ronde werd het duel met de amateurs van OFC afgelast vanwege de coronamaatregelen, waarna MVV een van de negen ploegen was die werd vrijgeloot voor de tweede ronde van het bekertoernooi.

• Excelsior kwam in de eerste twee rondes van de bekercompetitie wel in actie. De ploeg van Marinus Dijkhuizen schakelde achtereenvolgens Helmond Sport (4-0 op 26 oktober) en PEC Zwolle (2-0 op 15 december) uit.

• Excelsior stond in het seizoen 2014/2015 voor het laatst in de achtste finales van de beker. De Rotterdammers waren destijds thuis met 6-0 te sterk voor NAC Breda en zouden uiteindelijk tot de halve finale geraken (3-0 verlies tegen FC Groningen). De laatste keer dat MVV de kwartfinale van de KNVB-beker bereikte was in het seizoen 2005/2006.

Vitesse - ADO Den Haag (18.45 uur)

• Vitesse en ADO Den Haag staan voor de zesde keer tegenover elkaar in de beker. Van de laatste vijf confrontaties won Vitesse er vier.

• Vitesse plaatste zich in drie van de laatste vier seizoenen voor de kwartfinales. De uitzondering was het seizoen 2017/2018, toen er als titelverdediger in de eerste ronde werd verloren van amateurploeg AVV Swift uit Amsterdam.

• ADO plaatste zich op spectaculaire wijze voor deze bekerronde. Op 28 oktober groeide doelman Luuk Koopmans uit tot bekerheld door diep in blessuretijd gelijk te maken tegen Sparta (1-1), waarna de thuisploeg de strafschoppenserie won (5-3).

• De nummer zeventien van de eredivisie kan zich voor de eerste keer sinds het seizoen 2004/05 plaatsen voor de kwartfinales. ADO bereikte deze ronde destijds ten kosten van FC Twente.

• ADO Den Haag moet oppassen voor Armando Broja. De spits weet hoe het is om te scoren tegen ADO. Hij maakte beide doelpunten in de 0-2 gewonnen competitiewedstrijd van dit seizoen, op 18 oktober.

FC Volendam - PSV (21.00 uur)

• FC Volendam en PSV staan voor de zesde keer tegenover elkaar in de beker, waarvan PSV er vijf won. Bij de laatste editie in het Kras Stadion maakte Volendam het PSV knap lastig. De Eindhovenaren kwamen op 26 oktober 2017 pas in de verlenging langs Volendam door doelpunten van Marco van Ginkel (107') en Hirving Lozano (119').

• FC Volendam heeft de laatste jaren weinig succes in wedstrijden tegen eredivisieclubs. Als eerstedivisionist verloor het al zijn laatste vijftien knockoutwedstrijden in de beker.

• Negenvoudig bekerwinnaar PSV won de cup voor de laatste keer in het seizoen 2011/2012. Heracles werd toen in de finale met 3-0 verslagen door goals van Dries Mertens, Jeremain Lens en Ola Toivonen. Sindsdien boekten de Eindhovenaren weinig succes in het bekertoernooi. Het bereikte in de laatste vier seizoenen slechts één keer de kwartfinale. Op 23 januari vorig jaar was NAC Breda in de achtste finale met 2-0 te sterk voor het team van toenmalig trainer Ernest Faber.

