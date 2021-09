PSV-captain Van Ginkel na zege bij AZ: ‘Het was geen goede wedstrijd van ons’

,,Dan win je toch met 3-0, daar zijn we heel tevreden mee”, aldus Van Ginkel.

De aanvoerder zag dat zijn ploeg zeker voor rust niet het gewenste niveau haalde. ,,Het was onrustig in eerste helft, toen kwam de goal (van Boscagli, red.) uit het niets. Dan ga je met een goed gevoel de rust in. Na de 2-0 was het wel over”, keek Van Ginkel terug. De middenvelder had ook nog complimenten over voor het vertoonde spel van AZ. ,,Ze waren veel aan de bal en voetbalden goed.”

Trainer Roger Schmidt was erg tevreden over de uitzege. ,,Want AZ heeft nog steeds een goed team, ook al zijn er enkele belangrijke spelers vertrokken”, zei hij. ,,Dat zag je ook, want we moesten er hard voor werken.”

,,We stonden soms best onder druk”, zei Schmidt bij ESPN. ,,Maar we zijn dit seizoen voorlopig veel efficiënter dan vorig jaar. Ook nu was het ene doelpunt nog mooier dan het andere.”

Volledig scherm Roger Schmidt tijdens het duel met AZ. © ANP

Schmidt wisselde na een uur, bij een voorsprong van slechts 1-0, zijn spitsen Eran Zahavi, Cody Gakpo en Noni Madueke. ,,Dat was ik al voor de wedstrijd van plan”, zei de trainer die na de uitschakeling door Benfica in de play-offs van de Champions League veel kritiek op zijn wisselbeleid kreeg. Tegen AZ zag hij zijn invallers Yorbe Vertessen en Ritsu Doan scoren. ,,Dat is leuk. Maar we hebben dit seizoen iedereen keihard nodig. Dan zul je zien. Ik wil iedereen fit houden en veel spelers laten spelen.”

AZ heeft nog even tijd nodig. Dat was de conclusie van trainer Pascal Jansen na de nederlaag van zijn ploeg tegen PSV (0-3). ,,Bij PSV stond veel kwaliteit op het veld”, analyseerde hij. ,,Bij ons zijn nog enkele spelers onderweg.”

Jansen bouwt in Alkmaar aan een nieuwe ploeg na het vertrek van Marco Bizot, Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Jonas Svensson. ,,We speelden al beter dan in de eerste twee competitiewedstrijden. Maar we zijn er nog niet. Het moet beter, hopelijk snel.”

,,We hebben PSV prima partij geboden”, zei Jansen. ,,Ze hebben het lastig tegen ons gehad. Maar we hebben ook een lesje in effectiviteit gehad. Die 0-3 geeft misschien een beetje een vertekend beeld. Maar zij maken de kansen wel af.”