PSV en Heerenveen bereiken akkoord over Denzel Dumfries

Wiegman looft Martens: 'Pure klasse, wat een goal'

12 juni Met een geplaatst schot hielp Lieke Martens de Nederlandse voetbalsters in blessuretijd nog aan een zege op Slowakije (1-0) in de WK-kwalificatie. ,,Het is natuurlijk geen toeval dat zij scoort", jubelde bondscoach Sarina Wiegman. ,,Zij is van pure klasse."