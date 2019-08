PSV en Latijns-Amerika, even geen gouden combi

Door Dennis van Bergen



De tragiek van een reservespeler schuilt in kleine dingen. Een week lang trainen om tegen FC Twente vervolgens negentig minuten lang naar Peet Bijen te moeten kijken vanaf de bank bijvoorbeeld. Het valt uit het oogpunt van Hirving Lozano dus best te begrijpen, dat hij er in Enschede bijzat met een enthousiasme alsof hij een wortelkanaalbehandeling onderging. En toch: best kans dat de Mexicaan zich een dag na zo’n reservebeurt weer vrolijk aan de dwerg­otters en alpensteenbokken laaft in Dierenrijk Mierlo. Volmaakt gelukkig zijn spelers van zijn origine doorgaans in Zuid/Oost Brabant.



Lozano was in 2017 de zoveelste speler van Latijns-Amerikaanse komaf die neerstreek bij PSV. En goedbeschouwd vormt de aanvaller (op dit moment) een van de uitzonderingen op twee regels die gelden in Brabant: dat spelers van zijn origine er privé gelukkig én sportief van grote waarde zijn. Dat begon feitelijk met de komst van Romario in 1988. En kreeg later een vervolg met onder anderen Ronaldo, Heurelho Gomes, Jefferson Farfán, Carlos Salcido en Héctor Moreno. Al decennia lang drijft de PSV-kurk op Latijns-Amerikaans techniek en temperament. Andersom komen zij graag naar het Philips Stadion. ,,Je moet het zo zien”, zegt Aad de Mos. ,,Die jongens groeien op in wereldsteden vol hectiek, criminaliteit en luchtvervuiling. Voor hen is het een droom om relaxt te kunnen leven. Die droom komt uit in Eindhoven, en vooral die bosrijke dorpen eromheen.”