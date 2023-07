PSV en Peter Bosz hopen op jawoord Belgisch international Aster Vranckx (20)

KNVB presen­teert vijf speelste­den voor WK vrouwen­voet­bal in 2027

Als Nederland in 2027 samen met Duitsland en België het WK voor vrouwen mag organiseren, zijn de wedstrijden in vijf verschillende stadions in het land. Naast de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, De Kuip in Rotterdam en het Philips-stadion in Eindhoven hebben ook Enschede (Grolsch Veste) en Heerenveen (Abe Lenstra Stadion) zich aangemeld als speelstad.