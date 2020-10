PSV en Van Ginkel hopen op een wonder

Door Rik Elfrink



Op de laatste dag van de winterse transferperiode in 2016 zette Marco van Ginkel voor de eerste keer een handtekening onder een huurcontract in de directiekamer van het Philips Stadion. Het was iets over half over twaalf in de avond en op het nippertje kon hij aangemeld worden. Op deadline day kwam Van Ginkel op huurbasis binnen als oppepper voor de selectie, die met Ajax duelleerde om de landstitel en zich had geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.