PSV'er Rosario blij verrast door debuut in voorselectie Oranje

,,Ik had er nog niet over nagedacht", zei een contente PSV'er Pablo Rosario gisteravond na afloop van de bekerstrijd bij Excelsior Maassluis, een duel waarin hij niet in actie kwam. De bekerzege tegen de amateurs was voor de voetbalwereld geen verrassing. Die verrassing was er eerder op de dag wel, toen hij belangrijk nieuws kreeg via een persbericht van bondscoach Ronald Koeman.