PSV gaat op jacht naar eer- en vormherstel bij Vitesse

KNVB-beker Go Ahead Eagles in halve finale tegen Ajax of PSV, debuut Bony voor NEC van korte duur

Go Ahead Eagles speelt begin maart in de halve finale van de TOTO KNVB Beker thuis tegen Ajax of PSV. De ploeg van Kees van Wonderen won vanavond in de kwartfinale met 0-2 bij NEC, waar de nieuwe spits Wilfried Bony een veelbelovend maar kort debuut kende. Zijn eerste wedstrijd in anderhalf jaar duurde 23 minuten.

10 februari