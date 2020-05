PSV haalt Sari van Veenendaal terug naar Nederland

In Nederland kwam Van Veenendaal uit voor FC Utrecht en FC Twente. Na het WK afgelopen zomer ging de keepster van de Engelse topclub Arsenal naar de Spaanse topploeg Atlético Madrid, waar ze het afgelopen seizoen niet zeker was van een basisplaats. Inmiddels is de Spaanse competitie net als de eredivisie beëindigd vanwege de coronacrisis. Atlético zit nog wel in de Champions League. Met PSV gaat de 30-jarige Van Veenendaal volgend seizoen ook het Europese toptoernooi spelen.

De aanvoerster van Oranje heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze Nederland, waar haar partner achterbleef, miste. ,,Mijn basis is voetbal, mijn basis is niet mijn sociale leven. Het liefste ben ik in Nederland. Dat geeft me energie, maar het kóst ook veel energie. Het reizen en zo. Dat vind ik het állermoeilijkste. Je bent er niet op de momenten die je met elkaar wilt delen. Dat is op sommige momenten een groot offer. Maar alles voor het hogere doel”, zei Van Veenendaal daarover in een eindejaarsinterview dat ook op deze site verscheen.