PSV heeft beet: Peter Bosz volgt Ruud van Nistelrooij op in Eindhoven

Enkele weken na het vertrek van Ruud van Nistelrooij heeft PSV een nieuwe trainer gevonden. Peter Bosz keert terug naar Nederland na buitenlandse avonturen bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. De 59-jarige trainer uit Apeldoorn is in hoofdlijnen akkoord met de Eindhovenaren en zal binnenkort zijn handtekening zetten.

Bosz moet PSV dit seizoen aan zijn eerste landstitel sinds 2018 helpen. In januari maakte hij nog kans om de nieuwe bondscoach van België te worden, de zuiderburen kozen echter voor de diensten van Domenico Tedesco. Ook FC Twente was geïnteresseerd in hem, maar Bosz hield na het vertrek van Ron Jans de boot af. De Tukkers besloten daarop door te schakelen naar Joseph Oosting. Bij de derde poging, nu van PSV, is het wel raak voor Bosz.

Bosz zat sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon, in oktober van vorig jaar, zonder club. Als trainer was hij eerder in Nederland actief bij onder meer Heracles Almelo, Vitesse en Ajax. Hij was tussen 2006 en 2009 ook al technisch directeur van Feyenoord. Bosz was ook nog werkzaam bij Maccabi Tel Aviv. Bij Ajax haalde hij in 2017 de finale van de Europa League, die hij verloor van Manchester United, toentertijd de club van Daley Blind en trainer José Mourinho.

Bosz weer wat hem in Eindhoven te doen staat: hij moet PSV volgend jaar de eerste titel sinds 2018 bezorgen. Dat zou voor Bosz zelf overigens een primeur betekenen. Hij werd in zijn carrière als trainer nog nooit landskampioen. Dat lukte hem als speler wel: één keer in de eerste divisie (bij RKC in 1988) en één keer in de eredivisie (bij Feyenoord in 1993). Bosz kwam ook acht keer uit voor het Nederlands elftal.

