Door Maarten Wijffels



PSV heeft een allergie ontwikkeld voor effectiviteit. En het maakt inmiddels weinig meer uit tegen wie ze spelen. Of het nu tegen Feyenoord is, tegen Olympiakos of tegen een degradatiekandidaat zo zwak als ADO Den Haag; te vaak loopt de ploeg vast in dezelfde patronen.



De 2-0 nederlaag gisteren tegen AZ was tekenend en kwam keihard aan. Niemand draaide eromheen. Aanvoerder Denzel Dumfries stond balend voor de camera. ,,We laten het wéér niet zien’’, mokte hij. Routinier Nick Viergever begon over ‘de echte teamgeest uit de eerste helft die er in de tweede helft niet meer was’. En trainer Roger Schmidt zag ook hoe PSV na rust ‘de overtuiging verloor’ dat het in Alkmaar nog goed ging komen.



Slechts drie zeges zijn er geboekt in de laatste negen wedstrijden in alle competities. Zorgwekkend, want PSV móét dit seizoen in elk geval nog tweede worden in de eredivisie achter de aanstaande kampioen Ajax. Alleen maakt AZ intussen zeker zoveel aanspraak op die Champions League-plek. Ondanks een véél kleiner budget.