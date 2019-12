‘PSV heeft nog niet de beste Guti gezien’

Door Rik Elfrink



Érick Gutiérrez heeft zijn belofte bij PSV nog niet ingelost, erkent hij zelf ruiterlijk tijdens een gesprek over inmiddels een kleine anderhalf jaar in Nederland. ,,Ik ben een betere speler dan ik zelf heb laten zien”, vindt hij. In augustus 2018 kwam de 24-jarige middenvelder in het elftal als aangever van bijvoorbeeld Hirving Lozano en dit seizoen moet hij het in Eindhoven zonder zijn boezemvriend zien te rooien. ,,Ik mis hem enorm, natuurlijk. We spreken elkaar nu nog zowat elke dag. In Mexico hebben we jarenlang samengespeeld en met elkaar opgetrokken en ik vind het ontzettend jammer dat dat eerste er hier weinig van gekomen is. Hij adviseert me als ik hulp nodig heb en andersom. Onze band is heel bijzonder.”