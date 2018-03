PSV hoeft alleen vier keer thuis te winnen om kampioen te worden

Door Maarten Wijffels



0-0, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Zie hier de resultaten van VVV in uitduels met de huidige top 8 van de eredivisie. Fans van Ajax waren er als de kippen bij om het uitslagenrijtje gisteren te posten op sociale media. ,,En'', voegde één fan hoopvol toe, ,,sowieso ook maar twee keer verloren in 13 uitduels.''



Het is het spel dat nu logischerwijs op gang komt. Een week geleden leek de titelstrijd in de eredivisie nog van al zijn spanning en psychologie ontdaan. Ajax hees gevoelsmatig de witte vlag na de verliespartij bij Vitesse. PSV maakte zich op voor een reeks van drie wedstrijden waarvoor het de eigen provincie niet uit moest. Maar zie: een busritje van niks naar Tilburg en een historisch pak slaag later is er tóch weer iets om over te praten op weg naar thuisduels met VVV en NAC.



Dat deed gisteren uiteraard Sjaak Swart, in zijn wekelijkse nabeschouwing op het weekeinde bij Ajax Primeur. Swart was zaterdagavond uit eten toen hij de tussenstanden meekreeg. ,,En dan denk je: hoe kan PSV 5-0 verliezen van een sigarenmerk? Ze dachten bij PSV al: we zijn kampioen, maar zo werkt dat niet. Het kan nog voor Ajax, ja, maar toch denk ik van niet. Want Ajax gaat ook niet alle wedstrijden meer winnen.''