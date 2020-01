PSV hoopt op medewerking Palace met Van Aanholt, aanvoerder Peters verlengt bij Willem II

Jorden Peters blijft nóg een seizoen bij Willem II. De aanvoerder is al acht seizoenen aan de Tilburgse club verbonden en heeft zijn contract met minstens een jaar verlengd. Het contract van Peters liep deze zomer af. ,,Toen ik hier in 2012 tekende had ik niet verwacht dat ik zolang voor Willem II uit zou komen”, vertelt Peters. ,,Doordat de club door de jaren stappen heeft gezet, professioneler werd en de resultaten verbeterden, is er voor mij geen aanleiding geweest om de club tussentijds te willen verlaten. Het gras is aan de overkant niet altijd groener, ik koester wat ik hier heb. Natuurlijk dragen de huidige prestaties positief bij aan mijn goede gevoel bij Willem II, maar dat zou ik na al die jaren ook hebben gehad als we er niet zó goed voor stonden. Ik speel met veel plezier en trots voor deze mooie club.”