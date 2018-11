PSV hoopt op stunt op Wembley

PSV had in de thuiswedstrijd tegen Tottenham weinig in te brengen, maar pakte in de slotfase toch nog een punt. Luuk de Jong zorgde in de 87e minuut voor de 2-2. Tottenham stond toen met tien man op het veld na een rode kaart voor doelman Hugo Lloris. Oud-international Michel Vorm neemt vanavond op Wembley waarschijnlijk de plaats van de geschorste Fransman in. Trainer Mauricio Pochettino kan tegen PSV ook niet beschikken over de geblesseerde spelers Mousa Dembélé, Eric Dier en Victor Wanyama. Jan Vertonghen en Danny Rose zijn al langer niet inzetbaar. PSV-trainer Mark van Bommel heeft de beschikking over een fitte selectie.



Tottenham en PSV beginnen om 21.00 uur aan hun wedstrijd. Internazionale (tweede met zes punten) en FC Barcelona (koploper met negen punten) starten in Milaan op hetzelfde tijdstip.