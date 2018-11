‘PSV is moeilijk te kloppen, maar het zal ongetwijfeld een keer gebeuren’

Van Breukelen stond in het doel bij PSV toen de club in 1987 een eredivisierecord vestigde door de eerste zeventien duels van het seizoen te winnen. Een enorm aantal vergeleken met de topcompetities in Europa. Tottenham Hotspur, morgen de tegenstander van PSV in de Champions League, begon in 1960 met elf zeges op een rij, nog altijd een record in Engeland. Het PSV van ’87-’88 verspeelde pas na de winterstop zijn eerste punten. Dat was op 16 januari 1988 op de achttiende speeldag. ,,Uit tegen FC Twente speelden we met 2-2 gelijk’’, zegt Van Breukelen. ,,Dat weet ik nog goed, want dat kwam door een fout van mij. Ik dacht dat ik een voorzet niet goed beoordeelde.’’ Evengoed was het een superseizoen. PSV won de Europa Cup 1, werd landskampioen en won de beker. ,,We kwamen in een flow. Dan doe je in een gedachteloze toestand waar je goed in bent. ‘Onbewust bekwaam’ heet dat in managementtaal.’’

Dat had niets te maken met een jacht op records. ,,Nee, joh’’, zegt Van Breukelen. ,,Dat zijn ook verkeerde gedachtes. Zo’n record is leuk voor supporters en voor de pers. Als speler ben je maar met één ding bezig en dat is zorgen dat je beter wordt en optimaal presteert. Winnen is de doelstelling, maar het enige waar je invloed op hebt is het proces.’’



Een zegereeks zorgt voor vertrouwen, maar betekent niet dat je de eerstvolgende wedstrijd als vanzelfsprekend wint. ,,Juist niet’’, stelt Van Breukelen. ,,Iedereen zit er namelijk op te wachten dat die reeks doorbroken wordt en wil je het eerste puntenverlies bezorgen. Je moet daarom nóg alerter zijn, want elke ploeg wil je pootje haken. Het is een cliché maar je moet iedere wedstrijd weer voor de winst gaan en dan zie je wel waar het schip strandt.’’



Van Breukelen hoopt dat de ploeg van Mark van Bommel het record uit zijn tijd kan verbreken. Maar of dat lukt? ,,Uit tegen Fortuna en PEC Zwolle kwam PSV in blessuretijd met de schrik vrij. Het is altijd prettig dat je door zo’n serie overwinningen vertrouwen hebt, maar je moet ook kijken naar het vertoonde spel. De laatste wedstrijden – tegen Spurs en tegen tien man van Vitesse - gaat het stroever bij PSV. Ongelooflijk dat ze tegen Spurs nog een punt hebben gepakt, tegen Inter (1-2, red.) vond ik ze beter spelen.’’



Een ongeluk zit in een klein hoekje, weet de oud-doelman. Zelfs voor een ploeg als Paris Saint-Germain, die in Frankrijk zijn duels wekelijks met twee vingers in de neus wint, is het onmogelijk om dit seizoen alles te winnen. ,,Dat gebeurt niet. Zij lopen ook nog wel eens tegen een beukje aan. Net als PSV. Het is een gegeven dat PSV moeilijk is te kloppen, maar het zal ongetwijfeld een keer gebeuren.’’