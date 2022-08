PSV knokt zich tegen Rangers na blunder Benitez naar gelijkspel en houdt zicht op Champions League

met video'sDoor een blunder van jewelste van doelman Walter Benítez leek PSV ten onder te gaan in Glasgow, maar Armando Obispo maakte de uiterst belangrijke gelijkmaker: 2-2. Dus houdt PSV zicht op plaatsing voor de Champions League, volgende week is de return in eigen huis.

Het was een stukje onvervalste Schotse voetbalpassie waar PSV op Ibrox in terecht kwam. En dat viel zeker voor rust nog niet zo mee voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die nog zo had gewaarschuwd voor de typisch Britse atmosfeer. Nou, de Rangers-supporters deden er nog een schepje bovenop en bewezen eens te meer dat ze hun ploeg omhoog kunnen tillen.

Dat was vorig seizoen in de succesvolle Europa League-campagne al zo en nu weer. PSV had het de eerste helft zwaar, heel zwaar, op Ibrox. De eerste kans van de wedstrijd was nog wel voor de Eindhovenaren, Luuk de Jong schoot de bal uit een voorzet over het Rangers-doel.

Schotse storm

Daarna begon de Schotse storm, PSV haalde allerlei trucs uit de kast om het tempo eruit te halen. Dat sorteerde aanvankelijk het gewenste effect, Rangers kreeg niet al te veel kansen én PSV kwam zelfs op voorsprong. Uit een corner viel de bal in de kluts, speelde Jordan Teze handig terug en kon Ibrahim Sangaré scoren. En zo werd het tegen de verhoudingen in 0-1.

Bekijk hieronder de 0-1 van PSV

De vreugde was van korte duur voor PSV; Rangers zette nog maar eens aan en profiteerde van balverlies van André Ramalho, die net als Érick Gutiérrez een basisplaats had gekregen. Na de fout van de Braziliaan, liep James Tavernier uit de rug van Gutiérrez en gaf hij daarna een pass op Antonio Colak, die feilloos afrondde en de stand zo nog voor rust gelijktrok: 1-1.

Gevaar Saibari

In de tweede helft was het momentum aanvankelijk steeds meer voor PSV, dat ook de beste kansen op de 1-2 kreeg. Ismael Saibari, die zo verrassend een plekje in de basis veroverde bij PSV, kreeg zelfs drie mogelijkheden op rij, en raakte één keer nog de buitenkant van de paal.

Lees ook: Veel vertrouwen bij PSV: ‘Volgende week pakken we ze’

PSV scoorde niet, Rangers wel. En hoe: doelman Walter Benítez, toch de beoogde oplossing voor de keepersperikelen, ging enorm de mist in. Uit een vrije trap van Tomas Lawrence liet de Argentijn de bal zomaar los en zag hij hoe hem tergend langzaam over de doellijn rollen.

Kopbal Obispo

2-1 dus, maar daar bleef het niet bij. In de 78ste minuut nam Cody Gakpo een corner, die precies op het hoofd van Obispo belandde. De verdediger uit Boxtel knikte hard raak via de onderkant van de lat en zorgde er zo voor dat PSV volgende week in het eigen Philips Stadion de klus kan klaren.

Bekijk hieronder de 2-2 van PSV:

Obispo mocht meteen gaan douchen tijdens een wedstrijd die almaar intenser en onvoorspelbaarder werd. Het publiek genoot en Rangers ging weer op jacht naar de 3-2, maar die ellende bleef PSV bespaard. Volgende week moeten de toeschouwers in het Philips Stadion het team van Van Nistelrooij zien te dragen zoals de Schotse supporters dat in Glasgow deden, om iets extra’s te creëren. Vorige week maakte dat tegen AS Monaco voor PSV ook een groot verschil. Puur voetballend is Rangers zeker niet beter dan de Monegasken, maar de ploeg is wel even fit en blijft rennen en vliegen om het de tegenstander moeilijk te maken.

Een sleutel voor PSV moet het spel aan de bal zijn, dat na rust duidelijk verbeterde. Daardoor ging de druk van Rangers liggen en is er alle kans om volgende week de tweede Nederlandse club in het hoofdtoernooi van de Champions League te worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze best bekeken sportvideo's.