PSV legt Madueke langer vast met nieuw contract

Madueke maakte zondag zijn debuut in de basis bij PSV, tijdens het eredivisieduel met FC Groningen. Het gaat bij PSV razendsnel met de jonge aanvaller, die wordt beschouwd als een zeer groot talent voor de toekomst. Madueke werd in 2018 transfervrij weggeplukt bij Tottenham Hotspur en staat nu nog tot 2021 onder contract.



In principe sluit de aanvaller ook snel definitief aan bij de A-selectie, waar hij nu altijd al meetraint. Hij zal dit zelf aan de hand van prestaties moeten afdwingen. Madueke kan in de toekomst nog wel gewoon bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen, als hij geen basisplek in het eerste elftal heeft.



,,Ik heb bij PSV al veel moois gekregen”, liet Madueke weten. ,,Ik ben met grote sprongen vooruitgegaan en dit nieuwe contract is een prachtige volgende stap. Het zorgt voor nog meer motivatie om iedere dag het beste uit mezelf te halen. Tot nu toe is PSV een succesverhaal en ik weet zeker dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen.”