PSV mikt op niets minder dan finale Conference League, maar horde in Tel Aviv niet zo maar genomen

Door Rik Elfrink



Hoe heet wordt de soep vanavond in Tel Aviv opgediend voor PSV? En wordt het tegen Maccabi Tel Aviv misschien nog linke soep zelfs? In het Eindhovense kamp gaat niemand uit van een miskleun bij de eerste halte van het toernooi om de Conference League, maar toch staat in de return de druk na een karige thuiszege (1-0) nog vol op de ploeg. PSV kan zich in internationaal opzicht niet nóg een uitglijer permitteren in een seizoen waarin in de andere UEFA-toernooien al twee tikken zijn geïncasseerd.