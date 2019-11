PSV mist Bergwijn maar vermoedelijk ook Malen tegen Sparta

Video Keizer Keisuke ziet Vitesse wel zitten: ‘Ik wil de club echt overtuigen’

13:19 Met Keisuke Honda strijkt een wereldster neer bij Vitesse. De 33-jarige Japanner is sinds vorig jaar bondscoach van Cambodja, maar wil zelf ook nog even blijven voetballen. De voormalig spelmaker van VVV, CSKA Moskou ziet een avontuur in Arnhem wel zitten. Maar voorbij de horizon liggen de Olympische Spelen van Tokio als zijn ultieme doel.