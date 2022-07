PSV ondanks trefzekere Luuk de Jong onderuit tegen Arnaut Danjuma's Villarreal

Mede daardoor kreeg Villarreal in de eerste 45 minuten wel wat kansen. Moreno kopte na twee minuten van dichtbij over, en PSV-doelman Benitez wist vervolgens met een knappe reflex zijn doel schoon te houden. Bij PSV vielen in aanvallend opzicht Joey Veerman en Xavi Simons in positieve zin op, net zoals Noni Madueke. Na 28 minuten werd de eerste échte kans van PSV meteen omgezet in een doelpunt. Hoever stuurde Simons diep, die vervolgens De Jong wist te bereiken. De nummer negen van PSV tikte bij de eerste paal binnen: 1-0.

Luuk de Jong

De Jong mopperde in de eerste helft regelmatig over het feit dat hij hard werd aangepakt door de verdedigers van Villarreal: ,,Ik weet niet wat ik ze aangedaan heb hoor. Er is niets dat ik me kan herinneren. Ik had het gevoel dat ze me zochten. Dan word je gefrustreerd. Dat hielp me wel om ook te scoren", zei De Jong bij ESPN.



De teruggekeerde spits scoorde op aangeven van Xavi Simons. ,,Ik riep al: ‘eerste paal, eerste paal’. Heerlijke bal van Xavi. Of het een goede wedstrijd was? In de eerste helft begonnen we minder, maar na tien minuten hadden we het goed staan. We speelden tegen een heel goede ploeg, maar ik denk dat we het goed gedaan hebben. Sowieso beter dan vorige week (toen met 4-0 werd verloren van Arminia Bielefeld, red.)", aldus de spits.